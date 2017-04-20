أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء انخفاضاً في الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال شهر مارس من العام الحالي بنسبة 2.3% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.
وبيّن التقرير، وفقاً لـ”عكاظ”، أن نسبة الانخفاض الشهري مقارنة بشهر فبراير الماضي 0.2%، كما سجل قطاع المعادن أكبر القطاعات انخفاضاً بنسبة 6.8 %، مقارنة بشهر مارس من 2016، فيما جاء بعده قطاعا الزراعة والصيد بنسبة تصل إلى 5.1%، وقطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%.
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