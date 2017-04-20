كشف مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية عن وجود احتمالية كبيرة لقيام الرئيس دونالد ترامب بزيارة إلى المملكة في أواخر مايو المقبل، ضمن أولى رحلاته الخارجية، التي تضم عددا من البلدان الأوروبية.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه وفقا ل “رويترز”، أن إضافة زيارة المملكة للجولة الأوروبية الخاصة ب “ترامب” نوقشت بالفعل، دون الكشف عن تفاصيل ذلك.
ويعتزم ترامب إجراء جولة أوروبية تبدأ بحضور قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل في 25 مايو، ومن ثم السفر إلى صقلية لحضور قمة قادة مجموعة السبع المقررة في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر نفسه.
جدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قد أعلن أمس (الأربعاء) في ختام جولته للرياض، أن الرئيس “ترامب” قد يزور المملكة، التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة الأمريكية.
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