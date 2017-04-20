فتحت الجهات الأمنية بتبوك تحقيقا موسعا، عقب العثور على جثة متحللة تعود لأحد الأشخاص بمنطقة الطبيق في وادي العاقر أمس الأول (الثلاثاء)، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الوفاة نتجت عن تعرض صاحب الجثة إلى العطش الشديد، لابتعاده عن مدينة تبوك مسافة تصل لنحو 180 كلم.
وبينت مصادر وفقا ل “سبق”، أن الجثة المتحللة عثر بجوارها على ملابس وماكينات حلاقة وحقيبة بها أوراق ثبوتية تؤكد انتماء صاحبها لجنسية عربية، موضحة أن الجثمان مرت عليه في المكان مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام كامل، ما تسبب في تحللها بهذا الشكل.
ولفتت إلى أن الجهات الأمنية سارعت بالتحفظ على بقايا رفات ومتعلقات الشخص، لحين إجراء التحقيقات اللازمة في الوفاة ومعرفة سببها وكل التفاصيل المتعلقة بها.
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