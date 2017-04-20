كشفت الإدارة العامة للمرور ملابسات مقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر تكدسَ عددٍ كبيرٍ من الموقوفين في صالة واحدة بإدارة مرور الرياض بحي الناصرية، مبينة أن السبب هو عطل مؤقت للتكييف بأحد العنابر.
وأوضح الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن مقطع الفيديو تم تصويره الأسبوع الماضي وتزامن مع حملة مرورية نفذت في مدينة الرياض، استهدفت سائقي الشاحنات والسيارات المخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأضاف الربيعان أنه تزامن مع تلك الحملة تعطل تكييف أحد عنابر التوقيف الرئيسي، ما اضطر المسؤولين لنقل الموجودين داخله إلى إحدى الصالات التي يوجد بها مخالفون آخرون؛ ما تسبب في زيادة أعدادهم.
وأكد أنه تم على الفور استعجال إنهاء إجراءاتهم وتطبيق النظام بحقهم، والعمل على إصلاح التكييف بصورة عاجلة.
وفق “أخبار 24”.
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