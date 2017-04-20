كشفت مصادر مطّلعة عن تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الشاب السعودي بكر خوجة؛ جراء سقوطه من الطابق الـ16 بأحد فنادق منطقة الزمالك بالقاهرة أمس الأول (الثلاثاء)، لافتةً إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق أظهرت أن الشاب سقط أثناء محاولة التقاطه صورة “سيلفي”.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عاجل”، أن “خوجة” سقط من شرفة غرفته بالفندق أثناء تصويره “سيلفي” له ومن خلفه نهر النيل حتى تكون ذكرى له قبيل مغادرته القاهرة بساعات وعودته إلى مدينة جدة، مبينةً أنه سافر للقاهرة لملازمة والد صديقه الذي يعاني من مرض السرطان.
بدوره، روى جد الشاب الكاتب نجيب يماني، اللحظات الأخيرة له بالقاهرة والكلمات التي نطق بها في آخر مكالمة جرت بينهما قبل الوفاة، موضحاً أن “خوجة” البالغ من العمر 22 عاماً ودّع جمهورية مصر في آخر مكالمة معه قائلاً: “وداعاً يا قاهرة، وداعاً يا مصر”، مشيراً إلى أنه أخبره في تلك المكالمة بأنه جهز حقائبه لمغادرة القاهرة والذهاب للمطار من أجل العودة إلى أرض الوطن.
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