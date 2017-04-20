أوضحت عائلة الشهيد المقدم عبدالرحمن الشهراني، الذي استشهد في حادث سقوط مروحية “بلاك هوك” مع ٣ ضباط آخرين و٨ ضباط صف في مدينة مأرب اليمنية، جوانب من شخصيته ووصيته لزوجته وجيرانه.
وأوضح شقيق الشهيد أنه كان في آخر مهمة له في عمليات “عاصفة الحزم”؛ حيث كان من المفترض أن يعود لمقر عمله في تبوك بعد انتهاء تكليفه.
من جانبها، أكدت زوجة الشهيد أنه كان معروفاً بحسن الخلق وكان ذكره طيباً بين الناس، موضحة أنه دائماً ما كان يتواصل معها ويحثها على عدم الخوف والاهتمام بأولاده في غيابه.
وأضافت أن الشهيد كان يوصي جيرانه دائماً بأولاده ويقول لهم: “وداعة الله في أولادي”، في حين أكدت شقيقة الشهيد، بحسب “العربية نت”، أن آخر زيارة له كانت يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن له أربعة أبناء وثلاث بنات.
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