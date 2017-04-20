ذكرت مصادر أن مجلس الشورى سيجرى تصويتاً خلال جلسة (الثلاثاء) المقبل على توصيات تخص إنشاء جامعة مستقلة للشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، إلى جانب المطالبة بتطبيق برامج جديدة تساعد على تطوير تعليم اللغة الإنجليزية بمدارس التعليم العام.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الحياة”، أن التوصيات تشمل أيضاً مطالبة التعليم بإبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية بصورة تتناسب مع دورها بالمجتمع، وكذلك حصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات وإعادة توزيعهم بصورة ملائمة لحاجة الوزارة وتعيين المتقدمين الجدد في التخصصات التي تحتاجها، مع إيجاد حلول للأعداد التي تفوق الحاجة في بعض التخصصات.
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