يُعلن تعليم الخرج ممثلاً في إدارة العلاقات العامة والإعلام عن عقد ملتقى المنسقات الإعلاميات الثاني وذلك يوم الخميس القادم الموافق 1438/7/23هـ بمقر الإبتدائية التاسعة عشر بإسكان المؤسسة العامة للصناعات الحربية ، ويستهدف اللقاء منسقات المدارس والأقسام النسائية ، وسيكون موعد اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً .
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تعليم الخرج يُعلن عن عقد ملتقى المنسقات الإعلاميات يوم الخميس القادم
تعليم الخرج يُعلن عن عقد ملتقى المنسقات الإعلاميات يوم الخميس القادم
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
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