إختتمت إدارة تعليم الخرج ممثلة في وحدة الشراكة بين المدرسة و الأسرة والمجتمع (إرتقاء) -بنات البرنامج التدريبي ( المجموعة الأولى) يوم أمس الثلاثاء والمقام في الإبتدائية الثانية بالهياثم ، وإستهدف البرنامج قائدات المدارس ورائدات الشراكة ، وكان من أهدافه تحديد أهمية الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة والمجتمع ، والتعرف على نماذج علمية للعلاقات الفاعلة بين المدرسة والأسرة ، والتعرف على طرق تطبيق نموذج (ابستن ) للشراكة الفاعلة ،وكذلك بناء خطة سنوية للعلاقة الفاعلة بين المدرسة والأسرة والمجتمع ، وأيضاً معرفة مفهوم التطوع وأهميته للطالب ، ومعرفة بعض التجارب العالمية والمحلية في مجال الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع .
وناقشت جلسات البرنامج عدة محاور ومنها الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع وأهميتها ، التطوع وأثره في دعم الشراكة ، وأيضاً خطوات بناء شراكات فاعلة بين المدرسة والأسرة والمجتمع .
وفي نهاية البرنامج قدمت مشرفة وحدة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع – بنات أ. تهاني العتيبي شكرها وتقديرها لقائدات المدارس ورائدات الشراكة على الحضور والمشاركة و التفاعل ، ووجهت شكرها أيضا للمدرسة المستضيفة وللجهود المبذولة .
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