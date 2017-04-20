تعلن إدارة التعليم ممثلاً بوحدة المبادرات النوعية عن مبادرتها بتنفيذ حزمه من الدورات التدريبية لمبادرة ” كفاءات ” التى تهدف إلى التأهيل المهني لشغالي الوظائف الغير تعليمية من منسوبات التعليم بعنوان “النجاح الوظيفي ” وذلك يومي الأحد والاثنين الموافق ٢٦-٢٧ /٧ إعداد وتنفيذ المدربه المعتمدة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنات الأستاذة “شريفة بنت شعلان القرني ” والدورة الثانية “مهارات الاتصال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢٧/٢٩/ ٧ للمدربة المعتمدة مديرة وحدة المبادرات النوعية الأستاذة “نورة بنت عبدالعزيز السيف ” والدورة الثالثة “إدارة الوقت ” وذلك يومي الأحد والإثنين الموافق ٤-٥ /٨ للمدربه المعتمدة مديرة وحدة المبادرات الأستاذة نورة عبدالعزيز السيف والدورة الرابعة الأرشفة الالكترونية وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق ٦-٧ /٨ للمدربه المعتمدة رئيسة قسم التدريب التربوي الأستاذة أمل الجمعان بالتنسيق مع قسم التخطيط والتطوير ونادي حي الثانوية الثامنة في مقرها الحالي بالمتوسطه الأولى للتحفيظ .
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تعليم الخرج يعلن عن إقامة حزمه من الدورات التدريبية لمبادرة ” كفاءات ”
تعليم الخرج يعلن عن إقامة حزمه من الدورات التدريبية لمبادرة ” كفاءات ”
الخرج اليوم - سعود الحربي :
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