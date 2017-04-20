أقرت إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم بمحافظة الخرج آلية تفعيل أسبوع الأصم العربي الثاني والأربعين، الذي تحتفي به الأوساط التعليمية والتربوية والمجتمعية في سائر أقطار الوطن العربي الأسبوع المقبل تحت شعار «لغة الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الأصم».
ودعت «التربية الخاصة»، في تعميم وقعه مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي، جميع مدارس التعليم العام بالمشاركة في إحياء المناسبة وتخصيص نصيب كافٍ من فقرات الإذاعة المدرسية للحديث عنها.
وحددت «التربية الخاصة» عدداً كبيراً من البرامج المركزية والداخلية التي ستستهدف طلاب برامج العوق السمعي وطلاب ومعلمي التعليم العام والأسر والمجتمع، تضمنت إقامة معرض فني وتوعوي في مجمع الحديثي مول التجاري يستمر لمدة ثلاثة أيام ويُختتم بحفل يحضره طلاب البرامج وتشارك فيه فرقة ترفيهية.
كما ستطلق «التربية الخاصة» مسابقة في لغة الإشارة لطلاب التعليم العام في المراحل الدراسية الثلاث بعنوان «إشارتي لغتي»، بواقع 20 إشارة لطالب المرحلة الابتدائية و30 إشارة لطالب المرحلة المتوسطة و40 إشارة لطالب المرحلة الثانوية.
ومن جملة البرامج ستنفذ برامج العوق السمعي: دورة في لغة الإشارة لمعلمي التعليم العام، دورة في لغة الإشارة لأولياء أمور الطلاب الصم وطلاب التعليم العام، نشاط موجه لأولياء أمور الطلاب، زيارة الدوائر الحكومية في الخرج والدلم، لقاء رياضي، يوم مفتوح، مسابقات داخلية وأخرى للأسرة، استضافة ذوي الخبرة والمعرفة وبعض المختصين والأطباء وكذلك المعاقين سمعياً من كبار السن، تركيب لوحات توعوية في مواقع بارزة في الخرج والدلم، إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور، الكتابة عن المناسبة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وزيارة بعض الجهات الإعلامية.
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