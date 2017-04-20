أوضحت الخطوط السعودية، اليوم (الأربعاء)، سبب تكدس المسافرين القادمين إلى المملكة عبر رحلاتها المغادرة من مطار القاهرة الدولي إلى كل من المدينة المنورة وجدة.
وأفادت بأن تعطل سيور نقل الأمتعة بالصالة الثانية بمطار القاهرة عدة مرات كان السبب الرئيسي لتكدس المسافرين في صالات المغادرة وأمام منصات الخدمة، ما أدى إلى إعاقة تشغيل الرحلات.
وأكدت الخطوط السعودية أن مسؤولي مطار القاهرة يعملون على حل المشكلة، مقدمةً اعتذارها للمسافرين عن الإزعاج الذي تسبب به هذا الوضع.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو تظهر التكدس الكبير للمسافرين والمعتمرين في مطار القاهرة الدولي، بسبب تأخر وإلغاء رحلات تابعة للخطوط السعودية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج