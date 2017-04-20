نفذ الدفاع المدني بالرياض اليوم (الأربعاء)، فرضية حادث قطار ركاب، بالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”.
وتمت التجربة بنجاح، بتعاون عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، فيما كشفت صور الفرضية عن استخدام رجال الدفاع المدني مواد لإخماد حريق يُفترض أنه نتج عن الحادث في عربات القطار.
وتضمنت الفرضية كذلك إنقاذ الركاب العالقين في عربات القطار الذي تعرض للحادث، وإسعافهم في الموقع، ونقل من يحتاج للعلاج للمستشفى، إضافة إلى تواجد عدد من الطائرات العمودية المشاركة في الفرضية.وفق “أخبار 24”.
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