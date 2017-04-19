قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، اليوم (الأربعاء)، إن شرطة محافظة جدة ألقت القبض على أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة انتحلوا صفة رجال أمن ونفذوا عمليات سطو.
وأوضح أن دوريات الأمن بالمحافظة باشرت يوم الأحد الماضي بلاغاً عن دخول عدة مجهولين لموقع سكني وسرقتهم لمبلغ ١٢ ألف ريال وشاشة تلفزيونية وجهاز جوال بعد انتحالهم لصفة رجال أمن.
وأضاف أن الشرطة كثفت عمليات البحث والتحري وتمكنت من الوصول للجناة وألقت القبض عليهم داخل أحد المنازل، مشيراً إلى أن الشرطة عثرت بحوزتهم على مسدس وصاعق كهربائي ورذاذ فلفل وعدد من العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن الشرطة أحالتهم إلى الجهة المختصة.وفق “أخبار 24”.
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