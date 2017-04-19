استحوذت قضيتا حارس الشباب محمد العويس ولاعب النصر عوض خميس على جزء كبير من المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء للحديث عن تطوير التحكيم بحضور عادل عزت رئيس اتحاد القدم، وعادل البطي أمين عام الاتحاد، ومارك كلاتنبيرغ مدير دائرة التحكيم بالاتحاد. وقال عزت في إجابة عن الجديد في الأمر: هذه القضايا التي خرجت للشارع ولاقت اهتماماً كبيراً من الإعلام، السبب فيها وجود لوائح تحتاج تطوير لذلك نحن نريد أن ندخل الموسم المقبل بلوائح مجددة لا تخترق سواء بقصد أو من غير قصد، لتجنب المشاكل، وهو المهم وليس المهم صدور قرار في قضيتين شغلت الشارع الرياضي، وزاد: نحن وإن أطلنا في التحقيقات، فمن المهم أن نراعي الأمانة والنزاهة والعدالة بين الأطراف المتنازعة، وتابع: نعم تجاوزنا الوقت الذي حددناه لكن الأسبوع المقبل لدينا اجتماع كاتحاد القدم، وسيكون فيه انهاء لهذه القضايا، ونسأل الله التوفيق، ونظل نحن مؤتمنون امام الله عز وجل وكذلك الجماهير والاندية عن كل قرار نتخذه.وفق “النادى”.
وعن تهديد الأمير فيصل بن تركي بالتصعيد لـ(فيفا) قال: حريصون في الاتحاد السعودي ألا نتحدث عن قضايا منظورة، فما بالك بالأندية التي يفترض أن تتكتم تماماً عن الإدلاء بأي تصريح، واستطرد: لا أعرف ما هو التهديد الذي تشيرون إليه لكن أي رئيس ناد لديه قضية منظورة ولم يصدر فيها قرارات ينبغي أن لا يتحدث عنها، وأكمل عزت: الحق بالذهاب لـ (فيفا) مكفول لأي ناد وأي متضرر، مع أن لعبة كرة قدم فيها جماهير وديناميكية وقرارات ونحن في الاتحاد السعودي نعمل وفق الأنظمة واللوائح التي أمامنا، وواصل عزت حديثه: نريد تطوير اللوائح والاحتراف او الانضباط وأي جهة أخرى، من حق أي أحد أن يتجه للجهة المناسبة للاستئناف، لا يوجد مشكلة لدينا، ومن يريد أن يعترض في مركز التحكيم أو غرفة فض المنازعات او فيفا فلكل قضية وجهها القانوني وتداعياتها ولا نمنع أي أحد من سلك الطريق الذي يراه.
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