أكد عادل البطي، أمين عام اتحاد الكرة السعودي، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، ومدير دائرة التحكيم، الانجليزي مارك كلاتنبيرغ، فيما يخص قضية عوض خميس وما أثير من لغط وتهديد رئيس النصر بالذهاب بعيداً، أنه لم يسمع التصريحات موضحاً ان هذا الكلام ليس موجه للأمير فيصل بن تركي أو غيره والعلاقة مع كل الأطراف علاقة احترام متبادلة ولا يهددون أحداً ولا أحد يستطيع أن تهديدهم.
وأضاف: يوجد إدارة احتراف برئاسة المهندس طارق التويجري وعدد من الأعضاء تنظر في قضية عوض خميس ونحن الآن سنحدث أنظمتنا بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الأساسية لـ(فيفا)، ومع ما يتناسب مع المرحلة الحالية، واستطرد: اتحادنا الحالي لم يعد النظام الأساسي، و يوجد بعض الأمور في النظام الأساسي نرى أنها لا تتناسب مع المرحلة أو مع لوائح فيفا، وسوف نضع عدة نقاط في مجلس الإدارة، ونعرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع في شهر خمسة وإجراءاتنا جميعها نظامية.وفق “النادى”.
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