استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأربعاء) في مكتبه بقصر اليمامة، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.
وبحث خادم الحرمين الشريفين مع وزير الدفاع الأمريكي سبل تعزيز علاقات المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الدفاعي، كما ناقشا تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
كما عقد وزير الدفاع الأمريكي الذي يزور المملكة حالياً اجتماعاً مع ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وحضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين.وفق “أخبار 24”.
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