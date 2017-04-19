أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، أن الشركة لم تسرح أيا من موظفيها، إنما يذهب الموظف برضاه، وباتفاق مع الشركة، يحصل بمقتضاه على تعويض مجزٍ وراتب تقاعدي.
وأضاف العواجي في حديث له خلال المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة في الرياض، أن الشركة بعد دمج عدد من الشركات ورثت أعداداً ضخمة من الموظفين بما يفوق حاجتها، وذلك – بجانب التحول الإلكتروني – دفع الشركة للعمل على الاستغناء عن بعض موظفيها.
وشدد رئيس “السعودية للكهرباء” على أن عدد الذين سرحتهم الشركة بالتراضي قليل جداً، نافياً ما تردد عن فصل الشركة 10 آلاف من موظفيها، مشيراً إلى أن نسبة السعودة في الشركة 90%، وأنها توظف 23 ألف مهندس وفني في مواقع قيادية، ومؤكدا أنها تسعى لخفض تكلفة الإنتاج، لذلك تسعى لخفض الفائض في الموارد البشرية.
وفق “أخبار 24”.
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