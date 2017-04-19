شهدت الصالة الثانية بمطار القاهرة الدولي أمس الثلاثاء، تكدس المئات من المعتمرين؛ بسبب تأخر وصول طائرات الخطوط السعودية التي ستقلهم للمملكة لأداء مناسك العمرة.
واضطر عديد من المعتمرين لافتراش أرضية الصالة الثانية بالمطار، لتناول الأغذية والنوم، بسبب تأخر وصول طائرات الخطوط السعودية لمدة طويلة، فيما بادر أفراد الأمن وموظفو المطار إلى مساعدة المعتمرين وتهدئتهم خاصةً بعد دخول عدد منهم في مشادات كلامية مع سلطات المطار وشركات السفر.
من جهتها، نقلت مصادر بمطار القاهرة أن حالة التكدس تلك تعود لتأخر إقلاع 14 رحلة للخطوط السعودية، من أصل 30 رحلة كانت مقررة أمس إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بسبب ظروف التشغيل، حيث إن معظم الطائرات المخصصة لإقلاع تلك الرحلات لم تصل من السعودية فى الأصل.
وأبانت أن الشركة سيَّرت ثماني رحلات جوية لنقل المعتمرين، فيما تبقى ست رحلات يتم العمل على إنهاء إجراءات إقلاعهم، فيما نقلت مصادر أخرى بحسب صحف مصرية أنه تم إلغاء سبع رحلات كانت متجهة إلى جدة.
بدوره، أوضح مصدر بالخطوط السعودية، وفقاً لموقع “البوابة نيوز” المصري أن هناك أعطالاً ببعض طائرات الشركة ويجري إخضاعها للصيانة، بالإضافة إلى انتهاء ساعات العمل لبعض الطيارين، مشيراً إلى فصل تسعة مسؤولين بالشركة لتسببهم في تلك الأزمة.
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