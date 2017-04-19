نشر مواطن على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” تغريدة أشار فيها إلى أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة، لطلب 100 ساندوتش لتوزيعها على عمال النظافة بجدة، عرفاناً بما يبذلونه من جهود في تنظيف الشوارع وتهيئتها للسكان.
وبعد نشره التغريدة، تفاعل مع المواطن عبدالعزيز القحطاني العديد من مطاعم الوجبات السريعة وشركات الخدمات وبعض الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والأفراد، للمساهمة في هذه المبادرة، حيث عرضت كلٌ منها المساهمة ببعض مما تقدمه من وجبات أو خدمات كهدية للعمال.
وحول فكرة المبادرة، قال القحطاني إنه لاحظ التعب والعناء على عمال النظافة بشوارع جدة خلال الأسبوع الماضي، عندما تلبدت سماء المحافظة بالأتربة والغبار الكثيف؛ الأمر الذي دفعه للتفكير في طريقة لمساعدة العمال عبر “تويتر”.
وأضاف أنه كتب التغريدة وأشار فيها إلى حساب المطعم الشهير في “تويتر”، وسألهم كم يريدون “ريتويت” للتغريدة لتقديم 100 ساندوتش للعمال، مبيناً أن المطعم وافق على تقديم السندوتشات بدون “ريتويت”، كما تفاعل مع التغريدة أكثر من 50 شركة وجهة وأفراد.
وأشار إلى أنه يعتزم تدشين موقع إلكتروني خاص بالمبادرة، والاستمرار في استقبال التبرعات والهدايا، مشيراً إلى أن مداخيل المبادرة ستُمنح لعمال النظافة والأسر المحتاجة.
وفق “أخبار 24”.
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