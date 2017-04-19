كشفت وزارة النقل، اليوم (الأربعاء)، عن عزمها على تطبيق مشروع فرض الرسوم على استخدام الشاحنات التجارية للطرق السريعة الرابطة بين المدن.
وأوضحت أنها تدرس حالياً الخطط الأولية للمشروع، مشيرة إلى أن المشروع سيمر بعدة مراحل، ستكون المرحلة الأولى منها تجريبية على طرق محددة وستستمر لمدة عام.
ولفتت الوزارة إلى أنها دعت عدداً من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة لتقديم عروضها لدراسة المشروع وقياس نتائج المرحلة التجريبية، التي من المفترض أن تتم خلال العام القادم ٢٠١٨م.وفق “أخبار 24”.
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