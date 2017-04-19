قام وفد من الكلية التقنية بالخرج برئاسة عميد الكلية أ.خالد بن عبيد الحربي بزيارة لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج وكان في استقبال الوفد اللواء الطبيب نامي بن فوزان الجعيد مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
وجرى خلال الزيارة مناقشة آلية التدريب وربط الجانب التدريبي بالممارسة العملية في الكلية لتهيئة المتدرب للانخراط في سوق العمل عن طريق التدريب التعاوني، كما تم بحث التنسيق الوظيفي والشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية التقنية و إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
وكان ضمن وفد الكلية كلا من الاستاذ سعود الذياب وكيل خدمات المتدربين والمهندس عبد الرحمن الوهيبي ئيس شؤون الخريجين بالكلية والمهندس راشد المسلم ، كما شرح عميد الكلية باللقاء ماتحتوية الكلية من اقسام وخدمات مقدمة والية تدريب بما يخدم رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني وابناء المحافظة وتطلع الطرفين لاقامة شراكة استراتيجية تهدف لبناء فريق مشترك واتفاقيات متبادلة هدفها مواكبة احتياج الادارات والبيئة الوظيفية للمتخرجين من الكلية وتخدم ايضا موظفي منسوبي مسشفيات القوات المسلحة والكلية, وفي نهاية اللقاء سلم عميد الكلية الاستاذ.خالد بن عبيد الحربي درع تذكاري للواء الطبيب نامي بن فوزان الجعيد بهذه المناسبة.
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