أجّل العقيد فواز الميمان، المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الرياض، التعليق على قضية منع عبد الله الحايطـي، مشجع النادي الأهلي من دخول ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بسبب ارتدائه قميصاً يحمل عبارة “لا ملكي سوى الأهلي”.
وبيّن لـ”الرياضية” أمس الميمان قائلا: “علمنا أن الهيئة العامة للرياضة فتحت تحقيقات مع كافة الأطراف المنظمة للمباراة، لمعرفة كل ما يتعلق بالنواحي التنظيمية، وما صاحبها من ادعاءات”.
وأردف: “ليس من المناسب حالياً التعليــــق على أي شيء حتى تظهر نتائج التحقيقات”. وتوالت ردود الفعل على الحادثة، التي جرت قبل مباراة الهلال والأهلي، ضمن الجولة الـ 23 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين السبت الماضي.
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