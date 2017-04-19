صعّد غرم العمري وسيط اللاعبين قضيته ضد موكله السابق لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم خالد الغامدي، ولجأ لمركز التحكيم الرياضي بعد أن حكمت غرفة فض المنازعات ثم لجنة الاستئناف لمصلحة اللاعب الذي أبدى استغرابه من تصعيد العمري للقضية رغم الاحكام الصادرة من المنازعات والاستئناف، وقال: «احترم غرم العمري ولكن علاقتي معه انقطعت بعد تجديد عقدي مع النصر، والخلاف القائم حاليا مجرد خلاف مالي»، مؤكدا أنه كسب القضية في غرفة فض المنازعات قبل أن يكسبها لدى لجنة الاستئناف أيضا، ولكنه تفاجأ قبل فترة باستئناف جديد مقدم لمركز التحكيم الرياضي، مستغربا في الوقت ذاته إصرر العُمري على الاستئناف من جديد رغم أنه كسب القضية في جهتين، وقال في هذا الجانب: «ربما حزّ في خاطره تجديد عقدي مع النصر.وفق “اليوم”.
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العُمري يلاحق «غامدي النصر» في مركز التحكيم الرياضي
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