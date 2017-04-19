علمت مصادر أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تسلمت خطاباً من إدارة النصر للرد على الشكوى التي تقدم بها لاعب خط الوسط أحمد الفريدي الأسبوع الماضي يطالب بحصوله على حقوقه المتاخرة والتي تقدر بمبلغ ثمانية ملايين ريال، وأكدت الإدارة “الصفراء” في خطابها عدم استحقاق الفريدي للمبلغ المدون في الشكوى، وتسعى إدارة النادي لتأجيل البت في القضية في الشهر المقبل حتى لاتمنع الإدارة من تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب في فترة الانتقالات الصيفية.
من جهة أخرى بدأ المدافع البرازيلي برونو يوفيني بالتدريبات اللياقية أمس الثلاثاء بعد تعرضه لتمزق في العضلة، بينما واصل المدافعان علي الخيبري ومحمد عيد ملازمتهما للعيادة الطبية. وفي شأن آخر قام المهاجم محمد السهلاوي بزيارة إلى الجمعية السعودية للإعاقة السمعية أمس الثلاثاء، وتفاعل ذوو الاحتياجات الخاصة مع السهلاوي.وفق “الرياض”.
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