وجه نادي الهلال السعودي الدعوة لمدافعه السابق البرازيلي مارسليو تفاريس، لحضور مواجهة الفريق المقبلة أمام الشباب، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 24 من دوري جميل للمحترفين.
وسيحضر المحترف البرازيلي تفاريس لنادي الهلال السابق، للمشاركة في الاحتفالات المتوقعة بحسم لقب دوري جميل المحترفين لصالح الهلال، حيث يحتاج الأزرق لنقطتين لضمان اللقب رسمياً.
وسبق أن ارتدى البرازيلي تفاريس القميص الأزرق موسم 2005، وقضى معه 4 مواسم حافلة بالإنجازات، وفق “كووورة” حيث حقق 6 ألقاب منها لقبين للدوري.
وقدم المدافع السابق للهلال مستويات مميزة مع الفريق في أغلب المباريات، حيث كانت بصمته واضحة في الدفاع الهلالي، من خلال الأداء القوي والصلابة الدفاعية، طيلة مشواره مع النادي العاصمي، حيث باتت معشوق الجماهير الهلالية.
وعاد تفاريس إلى الملاعب السعودية من جديد بعد رحيله عن الهلال إلى الدوري قطري، عن طريق بوابة نادي الشباب، وقدم معه مستوى مميز.
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