يستأنف قطار دوري جميل للمحترفين لكرة القدم انطلاقته من جديد بعد غد في محطته 24 التي ستقام على مدار يومَي الخميس والجمعة القادمين.
حيث بات في حكم المؤكد غياب ثمانية لاعبين عن منافسات الجولة بداعي الإيقاف؛ نتيجة تراكم البطاقات الصفراء في رصيدهم، ينتمون إلى سبعة فرق سيكون الفتح أكثر المتضررين؛ كونه يفتقد خدمات اثنين من لاعبيه المميزين، فيما تفتقد فرق النصر والوحدة والفيصلي والرائد والباطن والقادسية والرائد جهودَ واحد من لاعبيها الأساسيين.
واللاعبون هم:
عبدالله العمار، علي آل بليهي “الفتح”، مزيد فريح “الباطن”، صالح الشهري “الرائد”، أحمد عباس “الفيصلي”، ياسين برناوي “القادسية”، فيكتور أيالا “النصر”، عبدالله الشامخ “الوحدة”.
وينتظر المصير ذاته الحرمان من المشاركة في منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من عمر الدوري 80 لاعبًا يمثلون جميع أندية دوري جميل في حال تحصّل أي منهم على بطاقة صفراء ضمن الجولة الحالية؛ على اعتبار كل لاعب منهم يمتلك بطاقتين صفراوين في جعبته.وفق “سبق”.
واللاعبون هم:
أمير كردي، إيوانيس فيتفاتزيديس، سعد عبدالأمير، سلمان المؤشر، علي عواجي، عمر السومة، مصطفى بصاص، عبدالفتاح عسيري، معتز هوساوي، منصور الحربي “الأهلي”، أداما فرانسوا، حسام الجدعاني، شافي الدوسري، عبدالإله بخاري، زكريا سامي، علاء ريشاني، قاسم لاجامي، مسلم آل فريج، إبراهيم البراهيم، فيصل الخراع “الخليج”، إسماعيل المغربي، جمال الدين بن العمري، عبدالله الأسطا، عبدالله السبيعي، عبدالله الفهد، عبدالمجيد الصليهيم، محمد بن يطو، هتان باهبري “الشباب”، ريكاردو ماتشادو، طلال العبسي، عبدالله حايف الشمري، محمود معاذ، مد الله العليان، عبدالرحمن البركة، عبدالله كنو “التعاون”، تراباي أديسون، جدعان الشمري، خالد دخيل العنزي، مهنا العنزي، جوناثان بينتيس، سلطان غنيمان “الباطن”، أيمن فتيني، حسين الشويش، سلطان السوادي، سلطان الشريف، عبدالكريم القحطاني، متعب شراحيلي “الرائد”، إبراهيم غالب، حسن الراهب، حسين شيعان، حسين عبدالغني، سامي النجعي، محمد السهلاوي “النصر”، أدولفو ليما، سلطان الدوسري، معتز الموسى، مهند الفارسي، حاتم بلال، عبدالإله المالكي “الوحدة”، باتريك ايز، حسن جعفري، محمد خبراني، محمد عسيري، وسام وهيب “القادسية”، أسامة هوساوي، عبدالملك الخيبري، عمر خربين، كارلوس إدواردو، نواف العابد “الهلال”، خالد السميري، عبدالعزيز العرياني، فهد المولد، محمد قاسم “الاتحاد”، حمدان الحمدان، عبدالله العويشير، محمد الفهيد، “الفتح”، محمد سالم، محمد مجرشي “الفيصلي”، حسن كادش، عبدالعزيز الناشي “الاتفاق”.
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