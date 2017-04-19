أكد مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس طارق العبدالجبار، أن جميع الوظائف في المطارات متاحة للرجال والسيدات بنفس القدر، مشيراً إلى أنه من غير المستبعد أن تتولى سيدة منصب رئيس مجلس إدارة أحد المطارات.
وأبان العبدالجبار وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن نسبة النساء في هيئة الطيران المدني تعتبر كبيرة، أما بخصوص نسبة عملهن في المطار فتعتبر بداية جيدة.
من جانب آخر، أشار العبد الجبار إلى أن اختيار أماكن المطارات يخضع لعدة معايير مثل الخصائص الجغرافية للمدن وسلامة الطيران والجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه العوامل هي التي ستحدد جدوى إنشاء مطار في جنوب الرياض أو في منطقة القدية التي ستشهد إنشاء أكبر مدينة ترفيهية بالمملكة.
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