كشفت الهيئة العامة للترفيه عن حزمة من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تنعقد تحت إشرافها خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في مختلف مناطق ومدن المملكة، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع.
وبحسب هيئة الترفيه، فإن مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض يستضيف في الفترة من 20 إلى 22 أبريل المسرحية الكوميدية “قلب للبيع”، وذلك في الفترة من 20 إلى 22 أبريل، وفي الحكير لاند يقام كرنفال كنكان في الفترة من 19 إلى 22 أبريل، أما في درة الرياض فتقام فعالية فيرا ذات الطابع اليوناني في الفترة من 19 إلى 24 أبريل.
وفي مدينة أبها يقام مهرجان “حكايا مسك” لصناعة المحتوى في الفترة بين 19 و21 من أبريل بقرية المفتاحة، فيما تشهد المنطقة الغربية فعالية “للمستقبل نمشي” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، وذلك يوم 22 أبريل، بجانب مهرجان كافيين في إعمار سكوير- باب جدة في المدة من 20 إلى 22 أبريل.
كما تشهد المنطقة الشرقية عدداً من الفعاليات، ففي مدينة الخبر يقام مهرجان هاواي الشرقية الترفيهي في كورنيش العزيزية في الفترة من 18 إلى 23 أبريل، بجانب العروض الفنية والثقافية للعرضة السعودية في كل من كورنيش الدمام، وكورنيش الجبيل بتاريخ 21 أبريل، وبكورنيش الخبر، وحديقة الملك عبدالله بالهفوف بتاريخ 22 أبريل.وفق “أخبار 24”.
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