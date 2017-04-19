أكدت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على عدد من الشباب، اعتدوا على عامل بمحطة وقود بحي النسيم بالرياض.
وأبانت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن المقبوض عليهم جميعهم سعوديو الجنسية.
وكان مقطع فيديو وثَّق قيام أربعة أشخاص بالاعتداء على عامل المحطة، حيث ترجل ثلاثة منهم من السيارة وتوجهوا نحو العامل وطرحوه أرضاً وانهالوا عليه بالضرب، فيما كان رابعهم يهدد الموجودين بالمحطة بسلاح أبيض ويمنعهم من محاولة إنقاذ العامل.
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