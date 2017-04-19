نجحت الدوريات الأمنية بشرطة الرياض الإثنين الماضي عبر كمين محكم في الإطاحة بشخصين أحدهما نازح والثاني مواطن “في العقد الثالث من العمر”، تورطا في عدد من جرائم الاعتداء وسلب مقتنيات وسرقة مركبات تحت تهديد السلاح.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، أن الدوريات الأمنية بالرياض اشتبهت بشخصين يقودان مركبة من نوع “هيونداي” مسروقة ومعمم عليها من قبل مركز شرطة الثمامة، وبعد رصدهما ومتابعتهما، تم ضبطهما، رغم محاولتهما تغيير ملامحهما وتغيير لوحة السيارة، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي.
وأسفرت التحريات والتحقيق معهما عن ثبوت ضلوعهما في عدد من جرائم السلب المبلغ عنها، والمقيدة ضد مجهول، فجرى إيقافهما، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق.وفق “أخبار 24”.
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