هنَّأ الأمير خالد بن طلال نجله الوليد بمناسبة يوم ميلاده الـ28، الذي وافق أمس الثلاثاء، بآيات مؤثرة ومعبرة من القرآن الكريم، تحضّ على الإيمان والصبر وحسن التوكل على الله.
ونشر الأمير الوليد عبر حسابه في “تويتر”، قول الله تعالى لعباده: “لاتقنطوا”، وقول يعقوب لأبنائه: “لا تيأسوا”، وقول يوسف لأخيه: “فلا تبتئس”، وقول شعيب لموسى: “لا تخف”، وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: “لا تحزن”.
وقال معلقاً على هذه الآيات: “نشر الطمأنينة في النفوس في ساعات القلق منهج إلهي نبوي، انشروا الطمأنينة والثقة بالله؛ فلا بد من فرج قريب”.
يذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاما، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015، ومن المزمع خضوعه لعملية جراحية معقدة بالرأس طبقاً لتعليمات الأطباء.وفق “أخبار 24”.
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