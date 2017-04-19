تعتزم وزارة الإسكان إصدار فواتير رسوم للأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في مدينة جدة خلال 48 ساعة.
وذكر المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، أن مساحة الأراضي البيضاء التي سيتم إصدار فواتير لها تبلغ 100 مليون متر مربع، وعدد الفواتير 400 فاتورة.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت في نهاية شهر مارس الماضي فواتير رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
يذكر أن الوزارة قد أنهت في ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.وفق “أخبار 24”.
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