كشفت شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن العثور على المطلوب ستيف ستيفنس، 37 سنة، مقتولا داخل سيارته، بعد أن ظهر سابقًا في بث مباشر على فيسبوك، وهو يقتل رجلاً مسنًا بالرصاص.
ورصدت شرطة ولاية بنسلفانيا الجاني، ستيف ستيفنس، صباح اليوم (الثلاثاء)، يقود سيارته “فورد”، حيث قامت بمطاردته، فأطلق النار على نفسه من مسدسه، وتوفي جراء ذلك.
وكان ستيفنس، قد سُمي “سفاح الفيسبوك”، بعد عملية فتل عشوائية لمسن نشرها على حسابه بالموقع، واعترافه بقتل 12 ضحية أخرى، كما كانت الشرطة قد أعلنت عن مكافأة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.وفق “أخبار 24”.
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