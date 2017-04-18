نظّمت الإدارة العامة للتربية الخاصة (إدارة العوق البصري بنات) لقاء عن استراتيجيات تعليم ذوي الإعاقة البصرية وفنيات طريقة برايل ، وذلك عن طريق نظام التواصل (لقاء) تم عقد اللقاء في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ /٧ /١٤٣٨ هـ .
ويهدف اللقاء إلى التعريف بمفهوم الأستراتيجيات وأنواعها وخصائصها. أيضا توضيح أساسيات الكتابة والقراءة بطريقة برايل وقد حضر اللقاء رئيسة قسم التربية الخاصة الأستاذة تهاني الربيع ومعلمات العوق البصري في المحافظة..
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