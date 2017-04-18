يعتزم مكتب تعليم الخرج ممثلاً بقسم الإشراف التربوي ( شعبة اللغة الإنجليزية ) تنفيذ ورشة بعنوان (Mobile learning ) ، و التي سوف تقام بإذن الله في ثانوية ام المؤمنين عائشة في الورود يوم الخميس الموافق ٢٣ – ٧ – ١٤٣٨ هـ وستقوم بتنفيذه الأستاذة مضاوي الحربي ، و تأتي مثل هذه الورش رغبة بالإرتقاء بمستوى المعلمات و رفع الكفاءة العلمية لديهن و تبادل الأفكار و الخبرات الجديدة و إطلاعهن على ما إستجد من أساليب في تدريس اللغة الإنجليزية مما له مردود إيجابي على مخرجات العملية التعليمية .
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ورشة بعنوان (Mobile learning ) بتعليم الخرج
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