برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج وبناء على الصلاحيات الممنوحة له ، فقد تم اعتماد انطلاق جائزة الشيخ العثمان للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثانية للعام الدراسي 1437 / 1438 هـ ، وعليه تم تشكيل لجنة تحكيم جائزة الأستاذ محمد العثمان وهي كالتالي ( بنين ) :
وتكون مهام اللجنة :
1- تحكيم ملفات المرشحين للجائزة
2- مقابلة المرشحين على الواقع وتحكيم إنجازاتهم من خلال الزيارات الميدانية ،
وسيبدأ انطلاق اللجان التحكيمية يوم الأحد الموافق 26 / 7 / 1438 هـ إلى يوم الخميس 1 / 8 / 1438 هـ
والزيارات الميدانية يوم الأحد الموافق 4 / 8 / 1438 هـ إلى يوم الخميس 8 / 8 / 1438 هـ
ويكون إعلان النتائج يوم الثلاثاء الموافق 13 / 8 / 1438 هـ .
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