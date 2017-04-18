أوضحت سفارة المملكة بروسيا الاتحادية آلية نظام الدخول الجديدة للزائرين السعوديين، وذلك بعد قرار الحكومة الروسية أمس بالسماح لمواطني 18 دولة من بينها المملكة بالدخول إلى روسيا دون تأشيرة مسبقة.
وأكدت السفارة في بيان أصدرته اليوم أن الموافقة الروسية هي لدخول منطقة الشرق الأقصى الروسي حصراً من خلال نقطة العبور في ميناء “فلاديفستوك” الواقع أقصى شرق البلاد وذلك وفق نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول إلكترونية لسفرة واحدة لأغراض السياحة أو الاستثمار أو القضايا الإنسانية.
وأشارت إلى أن التأشيرة ستبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى 8 أيام.
وقالت السفارة إنه “نظراً للمعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بأن روسيا تسمح بدخول مواطني المملكة بدون تأشيرة، وتفادياً لإشكاليات مستقبلية، فإنها تود التأكيد لمواطني المملكة أن هذا النظام ينطبق حصراً على الزائرين من خلال نقطة العبور في ميناء فلاديفستوك أقصى شرق روسيا، الذي يبعد عن موسكو 8 ساعات بالطائرة، ولا ينطبق على القادمين إلى مطارات موسكو وسانت بطرسبرغ وغيرها”.وفق “أخبار 24”.
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