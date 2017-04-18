تم بحمد الله في هذا اليوم الثلاثاء ٢١/ ٧/ ١٤٣٨ في مجلس الشيخ فلاح بن خالد بن فيحان ال مجحود في الحريدي في محافظة الخرج بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي ومسعود بن عبدالله العرجاني وعنان بن مسفر العرجاني واعيان اخرون صلح بين أبناء الشيخ مهدي الجريشي ال مرهم ال عرجاء رحمه الله وفرحان ال قنيبر ال عرجاء .
وقد تم الصلح بدون شرط ولا قيد مبتغين الأطراف بذلك وجه الله عزوجل وقد رفع الشيخ عامر بن حزام بهذه المناسبة الشكر لله عزوجل ثم لولاة الامر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد وامير منطقة الرياض حفظهم الله الذين يحرصون على إنهاء قضايا المواطنين بالصلح وطرق التسوية الودية .
الشيخ عامر والمشائخ اشادوا وذكروا في هذا المجال جهود سعادة محافظ الخرج الاستاذ شبيلي ال مجدوع وسعادة مدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف بن زايد العتيبي .
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