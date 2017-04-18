صدر الأمر السامي بترقية العقيد الركن محمد بن سعد السبيعي بالأمن العام لرتبته الجديدة (عميد) ، والعميد محمد السبيعي من الرجال الذين خدموا الوطن في أكثر من موقع .
والخرج اليوم تقدم التهاني لسعادة العميد وتتمنى له دوام التوفيق والسداد .
صدر الأمر السامي بترقية العقيد الركن محمد بن سعد السبيعي بالأمن العام لرتبته الجديدة (عميد) ، والعميد محمد السبيعي من الرجال الذين خدموا الوطن في أكثر من موقع .
والخرج اليوم تقدم التهاني لسعادة العميد وتتمنى له دوام التوفيق والسداد .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884923265.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج