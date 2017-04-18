أقامت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بقسم التعليم الأهلي والأجنبي بالتعاون مع مدارس دنيا الأجيال العالمية يوم الأحد 19 / 7 / 1438 هـ ورشه عمل من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء بمركز توعية الجاليات بمشاركة المدرب الأمريكي عضو منظمة الادفانسيد العالمية د/ بوب برينتون .
وبحضور رئيس قسم التعليم الأهلي والأجنبي أ/ فهد الراعج ومساعد رئيس القسم أ/ جواهر الدليمي ومشرفا التعليم الأجنبي أ/ بندر الحربي أ/ حسنه الشمري وكانت ورشة العمل عن استخدام استراتجيات حديثة فى تدريس اللغة الانجليزية وقد شارك فى الورشة خمسون معلم ومعلمة وفى نهاية الورشه تم تكريم المشاركين في البرنامج وتسليم شهادات الشكر والدروع التذكارية.
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