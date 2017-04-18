يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء يوم الخميس 23/7/1438هـ، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز بالخرج، وذلك بالمدينة الجامعية في الخرج، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وأولياء أمور الطلاب.
وأعرب معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة لحفل تخريج طلاب الجامعة ومشاركة سموه أبناءه الطلاب فرحة تخرجهم، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد مدى حرص واهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة – وفقهم الله – على دعم مسيرة التعليم ومشاركة الطلاب فرحتهم في يوم حصادهم العلمي.
حيث بيّن أن إعلان «رؤية المملكة 2030» جاء مواكبًا لرسالة التعليم وداعمًا لمسيرته، من خلال توفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة، ورفع جودة مخرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، واستحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج، والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية، كما تسعى الرؤية في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع حاجات سوق العمل .
وأوضح معاليه أن الجامعة تفتخر بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من أبناء الوطن الذين تزفّهم الجامعة إلى ساحات العمل ، ليكونوا فاعلين في مسيرة النماء والبناء لهذا البلد الأمين.
مقدمًا لهم النصح والوصية بتقوى الله عز وجل ثم شكر النعم التي أنعم الله بها عليهم وعلينا في هذا الوطن الغالي, فلا ينسوا حق الوطن عليهم بالحفاظ على مكتسباته وأمنه، وأن يكونوا حصناً منيعاً ضد كل من يحاول أن ينال من ديننا ووطننا وحكومتنا الرشيدة.
من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد العزيز الصقر، أن الجامعة ستحتفل هذا العام بتخريج الدفعة الثامنة من طلابها للعام الدراسي الجامعي 1437هـ / 1438هـ والبالغ عددهم 1059 طالبا.
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