أعرب السويسري كريستيان جروس عن رغبته في مواصلة مسيرته التدريبية مع فريقه الحالي النادي الأهلي حيث أكد أن راتبه في جدة ليس سببا للبقاء مع الملكي.
وقال جروس لصحيفةNZZ السويسرية:” بالتأكيد لايزال لدي الكثير من الطموح والطاقة التي أرغب في استغلالهما مع الأهلي، مسيرتي معه الأفضل في حياتي التدريبية الرياضية، ليس فقط لكون راتبه يتفوق ماديًا بسبعة أضعاف عما كنت اتقاضاه في أي ناد آخر، ولكن لإنه فريق كبير يستحق المغامرة معه”.
وتابع في حديثه عن الملكي:” لأهلي لديه عديد من المواهب فهو يضم أربعة لاعبين أجانب مصر ويوناني، عراقي، سوري، عمر السومة الأبرز فهو هداف الدوري حاليًا برصيد 22 هدف، إنه هو النجم”.
وأضاف: “إنه غادر بلاده بسبب حروب أهلية بينهم ويقدم أداءً مميزًا منذ انضمامه للأهلي قبل موسمين، ولكنه مهاجم ذو قيمة كبيرة”.
وأتم: “الرطوبة عالية هنا ودرجة الحرارة مرتفعة ايضًا لكن اللاعبين تأقلموا مع هذا الوضع فهم من نفس البلدة، واحيانًا تؤثر درجات الحرارة أو الأمطار على المباريات والتدريبات”.
وتابع حديثه:”لابد من أن تبحث عن وسيلة للتعايش في السعودية , كل ماتريده ستجده ولكن هناك بعض الأشياء التي لايجب عليك القيام بها، مثلًا إذا ترغب في تناول الطعام هناك قوائم رائعة تختار منها.”
وتحدث صاحب الـ62 عاما:” الإيقاع والروتين اليومي مختلف تمامًا عن الغرب، فهم لديهم التزاماتهم وقد يقطعون تدريباتهم بسبب تأدية الصلاة”.
وختم حديثه:” معدل الحضور يختلف من مباراة لأخرى على حسب الأهمية، فعندما يلاقي الأهلي جاره الاتحاد قد يكون معدل الحضور كبير يصل إلى أكثر من 50 ألف مشجع وهناك مباريات لايتجاوز عدد الحضور فيها 5 الآف مشجع”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج