أجلت إدارة نادي الهلال النظر في مباحثات تجديد عقد الدولي عبد الله الحافظ، مدافع الفريق، إلى نهاية الموسم الجاري.
وقالت مصادر إن عبد الله الحافظ (24 عاماً) لم يتلق عرضاً لتجديد عقده مع النادي، رغم بقاء أقل من ثلاثة أشهر على دخوله الفترة الحرة.
وأضافت “الرياضية” : هناك رغبة أكيدة مــن الهلال لبقاء الحافظ، ولكن المفاوضات ستكون مع نهاية استحقاقات الفريق، حيث ترغب الإدارة في عدم تشتيت ذهن اللاعب.
ويدخل الحافظ مطلع يوليو المقبل فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده الاحترافي، بينما ينتهي الارتباط بين الطرفين مع الأيام الأولى ليناير عام 2018.
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