أكد مدرب المنتخب السعودي الأسبق، الأرجنتيني كالديرون، أن المنتخب السعودي أصبح قريباً من الوصول إلى نهائيات كأس العالم، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها المنتخب خلال التصفيات، وقال في حديثه لـ»الشرق»: إن المنتخب السعودي قدَّم مستوى كبيراً وعالياً جداً خلال هذة الفترة، ويملك كل مقومات الفوز والنتائج الإيجابية، وزاد: بالنسبة لي أصبح وصول الأخضر السعودي للمونديال مسألة وقت فقط ، ليكرروا الإنجاز الذي كنت أنا أحد الأطراف المساهمين فيه في عام 2006، والذي تحقق بدون أي خسارة، وقال كالديرون: المملكة تملك الآن أفضل المواهب الواعدة بالخليج وعلى مستوى آسيا، والمحافظة عليهم تقع تحت مسؤولية الاتحاد السعودي لكرة القدم لصقلهم وتطويرهم والاعتناء بهم.
وحول تصريحه الشهير بوصفه فريق الاتحاد» بفريق الشعب» ، شدد الأرجنتيني كالديرون بأنة مازال عند رأيه السابق هذا رغم عدم فهم البعض معنى كلامه، وتصريحه خلال الفنرة الماضية، وزاد: مازال هذا التصريح يتداول بالمملكة، ويطاردني حتي اللحظة من قبل عديد من الجماهير السعودية، التي تلتقي بي، في كثير من الأماكن سواء كان بالسعودية أو خارجها.
وذكر المدرب السابق للأخضر، وأندية الاتحاد والهلال سابقاً، أن جمهور الاتحاد جمهور عظيم ومبهر، وعاشق لفريقه بشكل جنوني ومصدر قوة كبرى للاعبيه داخل الملعب، وأنة لن ينسى الفترة الرائعة التي عاشها داخل هذا النادي الكبير طول حياته، وقال كالديرون: إنة يفتخر بأنة صاحب آخر لقب دوري حصل علية الفريق الهلالى عام 2011، كمدرب، ولأنه تحقق أيضا بدون أي خسارة طول الدوري، وتوقع كالديرون حصول فريق الهلال على بطولة الدوري السعودي الحالي، وقال: سأكون أول المهنئين لهم كجماهير ولاعبين وإدارة ولصديقه ومواطنة الأرجنتيني المدرب رامون دياز.
وفضل كالديرون الجماهير السعودية على الجماهير الأرجنتينية من خلال عديد من الأمور، من أهمها تحفيز وتقدير عمل المدرب، وختم الأرجنتيني كالديرون حديثه بأنة عاشق ومحب كبير للمملكة، من خلال المعاملة اللطيفة والجميلة التي شاهدها من الجميع في هذا البلد الرائع، والعزيز على قلبي.
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