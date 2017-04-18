كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، التفاصيل حول حادثة اصطدام مركبة بعمود خراساني أمام صالة السفر بمطار الملك خالد الدولي بالرياص السبت الماضي.
وقال العقيد الربيعان بحسب “عين اليوم” إن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة والانشغال أثناء القيادة وعدم السيطرة على المركبة بعد الانحراف المفاجئ.
وأضاف أن السائق “مصري الجنسية” كان متجهاً صوب صالة الخطوط الأجنبية، حيث إنها مقفلة تماماً لإجراء الصيانة ولا توجد أمامها أي حركة مرور أو وقوف، ولكن السائق لم ينتبه لمطب التهدئة الصناعي الموجود منذ عدة سنوات، ولمَّا تفاجأ به ضغط على مكابح السيارة، فانحرفت به واصطدمت بعمود الصالة رقم (7) بعد استدارتها واصطدامها بجهة السائق.
وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة المرافق الخلفي الأيسر، وإصابة السائق بجروح بليغة أدخلته العناية المركزة، فيما تعرَّض الراكبان الآخران لإصابات طفيفة وغادرا المستشفى بعدما تلقيا العلاج اللازم.
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