أطاحت شرطة منطقة الرياض بشخصين، قاما باستيقاف وافد عربي يسير بمركبته في منطقة الثمامة، وطلبا إيصالهما إلى وجهتهما، وفور ركوبهما معه أشهرا السلاح في وجهه، وقاما بإنزاله من المركبة بعد استيلائهما على محفظته الشخصية، ثم لاذا بالفرار.
وصرح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض بأن الفرق الميدانية باشرت موقع البلاغ فور تبلغها به من الوافد، وقامت بإجراء مسح شامل للمنطقة، وإحداث نقاط تفتيش متحركة على طول الطريق.
وأضاف أنه تم ملاحظة المركبة وضبطها بعد محاولة قائدها ومرافقه الفرار، حيث تبين أنهما سعوديا الجنسية وفي العقد الثالث من العمر، وبتفتيشهما عُثِر بحوزتهما على سلاح الجريمة ومبالغ مالية وأجهزة هاتف جوال، وبمواجهتهما اعترفا بما نُسب إليهما.
وأشار إلى أنه تم التحفظ على المتهمَين، وتحريز المضبوطات، وإيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن التحقيق، ومقارنة أسلوبهما الإجرامي بالقضايا المقيَّدة ضد مجهول، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج