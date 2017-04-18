دشن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير مشعل بن عبدالله بمكتبه اليوم الثلاثاء نظام الرصد الآلي “ساهر” بالمنطقة، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء ضيف الله العتيبي.
وأوضح الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن كلاً من مدير المرور بمنطقة الحدود الشمالية العقيد مشبب بن سعيد القحطاني وممثلي شركة تحكم التابعة لوزارة الداخلية المهندس عبدالله الخريف والمهندس محمد الوليد حضروا حفل التدشين.
وأشار المرور إلى أن نظام الرصد الآلي “ساهر” سيطبق في مرحلته الأولى على طرق المنطقة التي جرت تهيئتها مؤخراً بلوحات إرشادية توضح السرعات المسموح بها.وفق “أخبار 24”.
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