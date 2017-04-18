رفضت وكيلة وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، قصّ شريط افتتاح معرض الكتاب بتبوك أول أمس الأحد، إلا بحضور معلمة لغة إنجليزية بإحدى مدارس تبوك تُلقب بـ”الملهمة” أو “شجرة الضوء”، حيث استدعتها للوقوف بجانبها وبدأت بحضورها افتتاح فعاليات المعرض.
ولإيضاح أسباب إصرار وكيلة التعليم على استدعاء المعلمة “الملهمة”، قال أحد المتحدثين المسؤولين أثناء الحفل الختامي لمسابقة القراءة الوطنية 2015 “اقرأ”، إن القائمين على المسابقة في نسخة عام 2014 استرعى انتباههم وجود أكثر من ألف متقدم من منطقة واحدة، وهي منطقة تبوك، بل إن نسبة كبيرة منهم من مدرسة واحدة، وهي المدرسة الثانوية الأولى بمدينة تبوك.
وأضاف المتحدث وفقا لـ”سبق” أنه بتقصِّي الأمر تبين أن المعلمة “ريم الجوفي”، المعروف عنها شغفها بالمعرفة والقراءة، قد ساعدت الطالبات بالمدرسة المذكورة للاطلاع على مراجعات الكتب في مواقع الإنترنت، ووفرت لهن كتباً متنوعة، وأقامت مسابقة لإلقاء النصوص الملهمة المستوحَاة من الكتب.
وأشار إلى أن المعلمة الجوفي فُوجئت بحالة إقبال لافت من الطالبات نحو القراءة، فعمَّت المدرسةَ حالة من الشغف بالمعرفة والقراءة، حتى إن حارسة المدرسة هي الأخرى كان لها نصيب من ذلك، فأطلق القائمون على المسابقة لقب “شجرة الضوء” على المعلمة “ريم”؛ كونها أهدت المسابقة ثماراً يافعة تتمثل في الطالبات القارئات.
إلى ذلك، أسهمت جهود المعلمة ريم الجوفي في اختيار منطقة تبوك العام الحالي ضمن أربع مناطق فقط على مستوى المملكة (الرياض، جدة، تبوك، والدمام)، لتنظيم معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
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