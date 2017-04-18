نفى مصدر مصري مطلع ما ذكره المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، حول عرض مصر إرسال قوات برية لليمن.
وأضاف المصدر وفقا لصحيفة “الشروق المصرية” أن مصر لم تعرض على السعودية والتحالف إرسال 40 ألف جندي من قواتها البرية إلى اليمن، مشددا على أن الأمر لم يحدث إطلاقاً.
من جانبه، قال اللواء أحمد عسيري، إن حديثه عن مشاركة قوات مصرية مع قوات التحالف في اليمن كان يعني به ما طرحته مصر في جامعة الدول العربية عند مناقشة تشكيل قوة عربية مشتركة.
حديث اللواء عسيري جاء خلال تصريح أدلى به أمس الإثنين لقناة “العربية”، وذلك توضيحاً لتصريح سابق تناولته وسائل الإعلام حول مشاركة القوات المصرية على الأرض داخل اليمن.
وأشار متحدث قوات التحالف العربي إلى أن القوات المسلحة المصرية تؤدي مهام تأمينية في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، التي تمثل أهمية قصوى للأمن العربي والإقليمي، مضيفاً أن مصر تشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سواء بحراً أو جواً.
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